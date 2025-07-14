Çorlu\'da İki Minibüs Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Tekirdağ'da Çorlu'da park halindeki iki minibüs alev alev yandı.

Olay, gece saatlerinde Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Bakım Onarım 7. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, boş alanda uzun süredir park halinde bulunan minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikte bulunan park halindeki minibüse sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye çağırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iki araç da kullanılamaz hale geldi. - TEKİRDAĞ