Çorlu\'da İş Ortaklığı Tartışması Kanlı Bitti

Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Meriç Nehri üzerinden yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.