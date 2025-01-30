Çorlu'da Kavga: 1 Kişi 5 Yerinden Bıçaklandı

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Çıkan kavgada 5 yerinden bıçaklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da çıkan kavga sonrası 1 kişi 5 yerinden bıçaklandı.

Olay, Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi üzerindeki bir alkollü mekanda meydana geldi. Aynı mekanda oturdukları esnada A.Y. ile A.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 5 yerinden bıçaklanan A.B, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili şüpheli A.Y. ile oğlu E.Y. polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.