Çorlu'da Motosiklet ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da Motosiklet ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı

Çorlu\'da Motosiklet ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosikletten düşen 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

16.05.2024 10:11
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Tekirdağ Çorlu'da otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde Tahtalı Camii yakınlarında meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı yönünden Çorlu Otogarı istikametine seyreden bir motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen motosikletten düşen Oğuzcan G. ile Emirhan T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Motosiklet ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika

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