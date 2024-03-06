Çorlu'da Motosiklet Kazası: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çorlu'da Motosiklet Kazası: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Çorlu\'da Motosiklet Kazası: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ Çorlu'da, araca çarpmamak için manevra yapan bir motosikletli, yağışın etkisiyle kayganlaşan çamur zeminde devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

06.03.2024 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da araca çarpmamak için manevra yapan motosikletli yağışın etkisiyle kayganlaşan çamur zeminde devrildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzeri Kuyular 6. Sokak yol ayrımında meydana geldi. Sarılar istikametine seyreden Mehmet D.'nin kullandığı 59 AIK 798 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsünün bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan çamur zeminde devrilen motosikletin sürücüsü Mehmet D. yaralandı.

Yaralı moto kurye olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Motosiklet Kazası: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:36 Kaza mı intihar mı Mardin Valiliği’nden anne ve 2 çocuğunun 4. kattan düşmesi ile ilgili açıklama Kaza mı intihar mı? Mardin Valiliği'nden anne ve 2 çocuğunun 4. kattan düşmesi ile ilgili açıklama
14:12 Bakan Işıkhan: CHP’nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak Bakan Işıkhan: CHP'nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak
13:35 Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: ’Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz’ dediler Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: 'Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz' dediler
11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:07 AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah’la köprüleri attı: CHP’ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah'la köprüleri attı: CHP'ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz
15:42 “Herkes vazgeçse Malatyalı vazgeçmez“ pankartını gören Erdoğan: Senin Allah’ına kurban "Herkes vazgeçse Malatyalı vazgeçmez" pankartını gören Erdoğan: Senin Allah'ına kurban
15:36 İzmit’te bir kişi Yüksek Hızlı Tren hattına atladı, hayatını kaybetti İzmit'te bir kişi Yüksek Hızlı Tren hattına atladı, hayatını kaybetti
15:28 Satanist ayinde kurban edilen 6 yaşındaki çocuğun anne ve üvey babasına müebbet hapis Satanist ayinde kurban edilen 6 yaşındaki çocuğun anne ve üvey babasına müebbet hapis
15:12 Akşener ile sohbet eden AK Partili vatandaş: İmamoğlu’nu sonuna kadar eleştirin, bu bize yarıyor Akşener ile sohbet eden AK Partili vatandaş: İmamoğlu'nu sonuna kadar eleştirin, bu bize yarıyor
14:56 Oyuncu Efe Deprem’in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu Oyuncu Efe Deprem'in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
14:21 Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Kulübün gündemi başkanlık değil, şampiyonluk olmalıdır Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Kulübün gündemi başkanlık değil, şampiyonluk olmalıdır
14:21 Nevşehir’de ozon tedavisi gören kadın hayatını kaybetti Nevşehir'de ozon tedavisi gören kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 16:17:57. #1.13#
SON DAKİKA: Çorlu'da Motosiklet Kazası: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement