Çorlu'da Motosiklet-Taksi Kazası: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da Motosiklet-Taksi Kazası: 1 Ağır Yaralı

Çorlu\'da Motosiklet-Taksi Kazası: 1 Ağır Yaralı

Tekirdağ Çorlu'da ticari taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, durumu ciddiyetini koruyor.

28.03.2025 12:03
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Tekirdağ Çorlu'da yol ayrımında dönüş yapan ticari taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi ile İstasyon Caddesi'ni ayıran yol ayrımında (Çırak Bayırı mevkii) meydana geldi. Ergene ilçesi istikametine seyreden Cemal Ertuğrul A. (25) yönetimindeki 17 AHG 974 plakalı motosiklet ile yol ayrımında dönüş alan Murat Ç. idaresindeki 59 T 5216 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Kaza sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Cemal Ertuğrul A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza sonrası taksi şoförü Murat Ç., ifadesi alınmak üzere polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

"Motosikleti kapıyı açınca fark ettim"

Kazaya değinen taksi şoförü Murat Ç., "Geldi vurdu, ilk önce ne olduğunu anlayamadım. Motosikletin çarptığını kapıyı açınca fark ettim" dedi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Motosiklet-Taksi Kazası: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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