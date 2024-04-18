Çorlu\'da Polis Kovalamacası: Otomobil Kaza Yaptı, Şüpheliler Yakalandı

Magandalar balkonda asılı bulunan sepeti nişangah olarak kullanmış

Rize'de çamaşır asmak için balkona çıkan bir vatandaş, sepetindeki deliği ve yerde bulunan mermi çekirdeğini fark edince şoke oldu. Olayın ardından polise haber veren vatandaş, insanların daha duyarlı olması gerektiğine vurgu yaptı.