Çorlu'da Teknik Direktörün Cinayetinde 13 Şüpheli Yakalandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Tekirdağ'da 22 Kasım günü vurularak öldürülen Çorlu 1947 Spor Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın cinayetiyle ilgili, Edirne ve Tekirdağ illerinde icra edilen operasyonlarda 13 şüphelinin yakalandığını bilirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Çorlu 1947 Spor Kulübü Teknik Direktörü E.A.'nın 22.11.2024 tarihinde İ.T.İ. tarafından Tekirdağ'da vurularak öldürülmesi olayı kapsamında yapılan çalışmalarda; Edirne ve Tekirdağ il Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan titiz çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların muhtemel kullandıkları ve beraber hareket ettikleri değerlendirilen şahısların araçları tespit edilmiş, Ö.Y., O.K., F.Y. ve Ş.Y isimli şahıslar araçları ile seyir halinde iken Havsa ilçesinde, D.Y. isimli şahıs Havsa ilçesinde bulunan ikametinde, Y.K., M.C.D. ve K.Z. isimli şahıslar Edirne ili Mithatpaşa Mahallesinde yaya vaziyette yakalanmıştır. Ekiplerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde firari şahısların bulunduğu adreste Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen arama kararına istinaden sabah saatlerinde yapılan operasyon neticesinde bahse konu adreste olayda kullanıldığı değerlendirilen (1) adet GLOCK marka silah ve şarjöre takılı (10) adet fişek ile firari şüpheliler İ.T.İ., M.P., O.E.A. ile M.K., S.K. isimli şahıslar yakalanmıştır. Yakalanan toplam 13 şüpheli ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA