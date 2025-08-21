Çorlu\'da Yangın Panik Yarattı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanın bitişiğindeki tahta barakada başlayan yangın, binanın dış cephesine sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bazı vatandaşlar apartmanda bulunan kediler nedeniyle paniğe kapılıp ağladı.

Silahtarağa Mahallesi Deste 2. Aralık Sokak'ta, bir apartmanın bahçesindeki baraka henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, tahta baraka bitişiğindeki apartmanın dış cephesine sıçradı. Bir süre sonra apartmanın elektrik tesisatında patlama sesi duyuldu.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen çok sayıda Çorlu itfaiye istasyonu personeli, yangına müdahale ederek söndürme çalışması yaptı.

Yangın esnasında ise bazı vatandaşların, apartman içinde bulunan yavru kediler nedeniyle panikle kaçıştığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi. Kediler bir süre sonra sağ salim kurtarıldı. Vatandaşlar sevincini, kedileri kucaklayarak gösterdi.

Alevleri görünce ağlayan ikamet sakininin kızını da komşuları teselli etti. Yangın sonrası yaralanan olmazken, maddi çaplı hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ