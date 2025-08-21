Çorlu'da Yangın Panik Yarattı - Son Dakika
Çorlu'da Yangın Panik Yarattı

Çorlu'da Yangın Panik Yarattı
21.08.2025 09:14
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, kediler için paniğe yol açtı, maddi hasar oluştu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanın bitişiğindeki tahta barakada başlayan yangın, binanın dış cephesine sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bazı vatandaşlar apartmanda bulunan kediler nedeniyle paniğe kapılıp ağladı.

Silahtarağa Mahallesi Deste 2. Aralık Sokak'ta, bir apartmanın bahçesindeki baraka henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, tahta baraka bitişiğindeki apartmanın dış cephesine sıçradı. Bir süre sonra apartmanın elektrik tesisatında patlama sesi duyuldu.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen çok sayıda Çorlu itfaiye istasyonu personeli, yangına müdahale ederek söndürme çalışması yaptı.

Yangın esnasında ise bazı vatandaşların, apartman içinde bulunan yavru kediler nedeniyle panikle kaçıştığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi. Kediler bir süre sonra sağ salim kurtarıldı. Vatandaşlar sevincini, kedileri kucaklayarak gösterdi.

Alevleri görünce ağlayan ikamet sakininin kızını da komşuları teselli etti. Yangın sonrası yaralanan olmazken, maddi çaplı hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Kurtarma, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Çorlu, Son Dakika

