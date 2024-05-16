Çorlu'da Zincirleme Kaza: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Çorlu'da Zincirleme Kaza: 4 Kişi Yaralandı

Çorlu\'da Zincirleme Kaza: 4 Kişi Yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya sebep olan servis minibüsü olay yerinden kaçtı.

16.05.2024 17:30
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Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi (Çerkezköy yolu) üzerinde Çorlu Ticaret Borsası mevkisinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Turgut D. idaresindeki kamyonet, iddiaya göre, önünde duran servis minibüsü nedeniyle yavaşladı. Bu sırada aynı istikamette giden iki servis minibüsü ve bir otomobil zincirleme kazaya karıştı.

4 araçlı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Çorlu istikametine trafikte 1 saatlik yoğunluk yaşandı. Kazaya karışan işçi servis minibüslerindeki çok sayıda işçinin olay yerinden ayrılarak yaya olarak ilçe merkezine döndüğü görüldü.

Olayla ilgili konuşan kazazede sürücüler, bir servis minibüsünün kazaya sebebiyet verdiğini ve olay yerinden kaçtığını öne sürdü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Zincirleme Kaza: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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