Çorlu ve Süleymanpaşa'da Zıpkın Operasyonu - Son Dakika
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Çorlu ve Süleymanpaşa'da Zıpkın Operasyonu

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Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan huzur ve güven uygulamalarında 1168 kişi ve 400 araç sorgulandı. Uygulama sonucunda 12 yoklama kaçağı yakalanarak tebliğ yapıldı. Ayrıca, hırsızlık, dolandırıcılık ve basit yaralama suçlarından aranan 3 şahıs Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Trafik kontrolünde ise 7 araca toplam 58 bin 622 TL trafik para cezası kesildi ve 1 araç trafikten men edildi. Süleymanpaşa ilçesinde ise 221 araç ve 890 kişi sorgulandı, 1 yoklama kaçağı yakalandı ve 12 şahsa toplam 38 bin 566 TL trafik para cezası kesildi. Jandarma ekiplerinin etkin çalışmaları sonucunda huzur ve güvenin sağlandığı belirtildi.

28.07.2024 14:03
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Çorlu ve Süleymanpaşa'da Zıpkın Operasyonu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulamaları gerçekleştirildi.

Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında, ZIPKIN-18 Operasyonu kapsamında yapılan uygulamada 1168 kişi ve 400 araç sorgulandı. Uygulama sonucunda yoklama kaçağı olarak aranan 12 şahıs yakalanarak tebliğ yapılmasının ardından serbest bırakıldı. Hırsızlık, dolandırıcılık ve basit yaralama suçlarından aranan 3 şahıs yakalanarak Cumhuriyet Savcılığınca sevk edildi. Ayrıca, 7 araca toplam 58 bin 622 TL trafik para cezası kesilirken, 1 araç trafikten men edildi ve 1 hacizli yakalamalı araç yed-i emin otoparkına teslim edildi.

Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise ZIPKIN-19 Operasyonu gerçekleştirildi. Bu uygulamada 221 araç ve 890 kişi sorgulandı. Yoklama kaçağı olarak aranan 1 şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapıldı. Uygulama sırasında 12 şahsa toplam 38 bin 566 TL trafik para cezası kesildi.

Her iki operasyonda da jandarma ekiplerinin etkin çalışmaları sonucunda huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik önemli adımlar atıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu ve Süleymanpaşa'da Zıpkın Operasyonu - Son Dakika

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