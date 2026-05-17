Çorlu’da silahlı kavgaya müdahale: 2 polis yaralı, şüpheli etkisiz - Son Dakika
17.05.2026 14:34
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açılması sonucu 2 polis ağır yaralandı, şüpheli ise çatışmada etkisiz hale getirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden 2 polis memuru çıkan çatışmada ağır yaralandı, şüpheli ise etkisiz hale getirildi.  Olay, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş merkezinin ikinci katından silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde bulunan sivil asayiş ekiplerine şüpheli tarafından ateş açılması sonucu 2 polis memuru ağır yaralandı. Bölgeye çok sayıda takviye ekip ve sağlık ekibi yönlendirildi.

ÇIKAN ÇATIŞMADA ŞÜPHELİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şüpheli şahsa teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak ateşle karşılık vermesi üzerine polis ekiplerince müdahalede bulunuldu. Çıkan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi.

Yaralanan polis memurları ile şüpheli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: İHA

