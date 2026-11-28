Çorum Alaca'da 44 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu, ölümü şüpheli görüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Haydar köyünde 44 yaşındaki bir şahıs evinin banyosunda hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi; ölümü şüpheli görülünce adli işlem başlatıldı ve cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde bir şahıs evinin banyosunda ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, Alaca ilçesi Haydar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergin Erdugan (44), evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Erdugan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Erdugan'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine adli işlem başlatıldı.
Erdugan'ın cenazesi, incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?