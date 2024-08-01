Çorum Alaca'da Evden Döviz ve Ziynet Eşyası Çalan 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da Evden Döviz ve Ziynet Eşyası Çalan 2 Kişi Yakalandı

Çorum Alaca\'da Evden Döviz ve Ziynet Eşyası Çalan 2 Kişi Yakalandı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir evden döviz ve ziynet eşyası çalan 2 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık zanlılarının tespitinin ardından harekete geçen Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, 2 zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Çaldıkları paranın bin 100 dolarını harcadıkları tespit edilen zanlılar, işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edildi.

01.08.2024 13:18
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Çorum'un Alaca ilçesinde bir evden döviz ve ziynet eşyası çalan 2 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Denizhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kement Sokak'ta bulunan B.B ye ait eve giren hırsızlar, 10 bin dolar, 3 bin euro, 2 altın bilezik, 1 altın saat, 1 altın zincir, 1 altın yüzüğü çalarak kayıplara karıştı. Ev sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 farklı kameradan elde edilen 150 saatlik görüntüyü inceleyerek, zanlıların F.B. ve A.Y. adlı şahıslar olduğunu tespit etti. Hırsızlık zanlılarının tespitinin ardından harekete geçen Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, 2 zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Çaldıkları paranın bin 100 dolarını harcadıkları tespit edilen zanlılar, işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum Alaca'da Evden Döviz ve Ziynet Eşyası Çalan 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da Evden Döviz ve Ziynet Eşyası Çalan 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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