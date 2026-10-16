Çorum Alaca\'da kayganlaşan yolda devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde yoldan çıkan otomobilin devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Evci köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ö. (75) yönetimindeki 06 CKH 873 plakalı Toyota marka otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan E.Ö. (69) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.