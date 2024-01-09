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Çorum Alaca'da Kontrolden Çıkan Cip Takla Attı, İtfaiye Ekipleri 2 Kişiyi Kurtardı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da Kontrolden Çıkan Cip Takla Attı, İtfaiye Ekipleri 2 Kişiyi Kurtardı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir cip takla attı ve ardından alev aldı. İtfaiye ekipleri, araçtaki 2 kişiyi kurtardı. Kazanın ardından çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum Alaca\'da Kontrolden Çıkan Cip Takla Attı, İtfaiye Ekipleri 2 Kişiyi Kurtardı
09.01.2024 - 01:22,
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Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden cip takla attı. Kazanın ardından alev alan araçtaki 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat K. yönetimindeki 19 LP 560 plaka araç şehir merkezinden Emniyet Kavşağı'nda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen cip yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra alev aldı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan Emre T. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından yangın çıkan cipteki alevlere itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum Alaca'da Kontrolden Çıkan Cip Takla Attı, İtfaiye Ekipleri 2 Kişiyi Kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da Kontrolden Çıkan Cip Takla Attı, İtfaiye Ekipleri 2 Kişiyi Kurtardı - Son Dakika
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