Çorum Alaca\'da Metruk Evde Yangın Çıktı

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Çorum'un Alaca ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Denizhan Mahallesi Zübeyde Hanım Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevresindeki evlere sıçramadan söndürdü. Yangında iki katlı metruk kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM