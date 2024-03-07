Çorum Alaca\'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

3.Sayfa

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Avutmuş köyü yakınlarında, Tokat'tan Kırıkkale'ye gitmekte olan Oğuz T. (53) yönetimindeki 60 ABH 522 plakalı Mercedes marka otomobil, Alaca'nın Avutmuş köyü yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Oğuz T. ile eşi Şükran T. yaralandı. Kazayı gören sürücülerin yaptığı ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Oğuz-Şükran T. çiftinin Tokat'tan polis memuru olarak görev yapan çocuklarını ziyaret etmek üzere Kırıkkale'ye gitmekte oldukları öğrenilirken, kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM