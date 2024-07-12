Çorum Alaca'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı, Yaralıları Kurtarmak İçin İnsan Zinciri Oluşturuldu - Son Dakika
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Çorum Alaca'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı, Yaralıları Kurtarmak İçin İnsan Zinciri Oluşturuldu

Çorum'un Alaca ilçesinde havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Uçuruma yuvarlanan otomobildeki yaralıları kurtarmak için yüzlerce kişi yaşam zinciri oluşturdu. Kazada yaralanan 3 kişi kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

12.07.2024 20:17
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Çorum'un Alaca ilçesinde havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Uçuruma yuvarlanan otomobildeki yaralıları kurtarmak için yüzlerce kişi yaşam zinciri oluşturdu. Kazada yaralanan 3 kişi kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Çorum-Alaca karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaca'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Murat D. (24) yönetimindeki otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil karşı şeride geçtikten sonra yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlanarak Elicek deresi yatağına devrildi. Kaza anında araçta bulunan Kamile B. camdan fırlayarak yol kenarına düşerken, sürücü ve yanında bulunan Tülay B. ise dere yatağına devrilen otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar insan zinciri oluşturdu

Kaza yapan otomobilde sıkışan sürücü ve Tülay B. için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu. Yaralıları ambulansa alınması için görevliler, yoldan geçen sürücüler ve vatandaşlar metrelerce zincir oluşturdu. İtfaiye, güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri tarafından yaralılar sedyeye alındıktan sonra uçuruma zincir halinde dizilen vatandaşların omuzlarında ambulansa alındı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum Alaca'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı, Yaralıları Kurtarmak İçin İnsan Zinciri Oluşturuldu - Son Dakika

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