Çorum Alaca'da tandır evinde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Çorum Alaca'da tandır evinde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılmaz hale geldi

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Çorum Alaca\'da tandır evinde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılmaz hale geldi
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Çorum'un Alaca ilçesinde bir tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, tandır evi kullanılmaz hale geldi ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan tandır evi yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Alaca ilçesi Denizhan Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan tandır evinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Alaca Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, alev alev yanan tandır evi kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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