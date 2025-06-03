Çorum Belediyesi\'nden Kaldırım İşgali ve Tarihi Ürün Denetimi

Çorum Belediyesi tarafından kaldırım işgali yapan, tarihi geçmiş ürün satan işletmeler ile dilencilere göz açtırılmadı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kurallara uymayanlara ceza yağdırdı. Market denetimlerinin yanı sıra işgal ve dilencilere karşı denetimler yapan ekipler, 6 aylık süre içerisinde yaklaşık 300 bin TL idari para cezası uyguladı. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmeleri amacıyla uygulamalar yapan ve market kapatma cezaları ile dikkatleri üzerine çeken Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen şikayetleri anında değerlendiren ekipler zincir marketler ve yerel marketlere 2025 yılı içerisinde yaptıkları denetimlerde 26 işyerine son kullanma tarihi geçmiş ürünü reyonda bulundurmaktan 180 bin 233 Türk Lirası cezai işlem uyguladı. Ekipler reyon ve kasa arasında fiyat farklılığı tespit edilen 5 işyerine 35 bin 436 Türk Lirası cezai işlem uygularken kaldırım işgali yapan ve yapılan uyarılara rağmen işgale devam eden 33 iş yerine 46 bin 398 TL idari para cezası uyguladı. 23 dilenciye de toplam 32 bin 338 Türk Lirası ceza yazıldı. - ÇORUM