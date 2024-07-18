Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Dilencilere Karşı Çalışmalarını Sürdürüyor

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Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte dilencilere karşı yaptıkları çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaparken yakalanan yaşlı kadının topladığı paralar çantasındaki ilaç kutusundan çıktı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilencilere göz açtırmıyor. Denetimlerine aralıksız devam eden Zabıta ekipleri, vatandaşların merhamet duygularını kullanarak dilencilik yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Şehir merkezinde devriye görevinde bulunan zabıta ekipleri, Osmancık Caddesi'nde dilencilik yapan bir kadını fark etti. Arama sırasında dilencinin topladığı paraları çantasındaki ilaç kutusunun içerisine gizlediği tespit edildi. Dilencilik yoluyla elde edilen paraya tutanakla el konulurken G.K. isimli dilenci hakkında da Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandı. - ÇORUM