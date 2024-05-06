Çorum\'da 15 yaşındaki hırsız marketten para çaldı, polis tarafından yakalandı

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Çorum'da bir marketin kasasından para çalan 15 yaşındaki hırsız polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Nurettin Bey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan markete gece geç saatlerde gelen F.A. (15) iş yerinin kapısını açarak içeri girdi. Marketten 40 paket sigara, 4 çakmak gazı ve kasada bulunan 2 bin TL'yi çalan F.A. daha sonra iş yerinden ayrıldı. Sabah markete gelen iş yeri sahibi durumu polise haber verdi. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından F.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahsın iş yerinin önüne geldiği görülüyor. Daha sonra içeri giren şahıs kasadan parayı ve sigaraları alıyor. - ÇORUM