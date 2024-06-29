Çorum'da 2 polisin yaralandığı feci kaza kamerada - Son Dakika
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Çorum'da 2 polisin yaralandığı feci kaza kamerada

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir cip polis otosuna çarptı. Kazada 2 polis ve 1 vatandaş yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

29.06.2024 22:05
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Çorum'da 2 polisin yaralandığı feci kaza kamerada

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan cipin polis otosuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Zile Caddesi'nde seyir halinde olan Aslan A. yönetimindeki 19 ADY 154 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 19 A 7672 plakalı resmi polis ekip otosuna çarpıyor. Kaza sırasında ekip otosunun yanında bulunan bir polis ve vatandaş savruluyor. Kazanın ardından sürücü Aslan Alparslan gözaltına alındı

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak: İHA

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