Çorum'da 28 Kişi Yakalandı

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Çorum'da, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 28 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl merkezi genelinde 3-10 şubat tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalar neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 25 şahıs yakalandı. Ayrıca, kayıp ihbarında bulunulan 2 kadın ve 1 erkek şahıs da ekiplerce ailelerine teslim edildi. - ÇORUM