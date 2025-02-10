Çorum'da 28 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da 28 Kişi Yakalandı

Polis, yakalama kararı bulunan 28 kişiyi yakalayarak ailelerine kayıp şahısları teslim etti.

10.02.2025 16:03
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Çorum'da, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 28 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl merkezi genelinde 3-10 şubat tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalar neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 25 şahıs yakalandı. Ayrıca, kayıp ihbarında bulunulan 2 kadın ve 1 erkek şahıs da ekiplerce ailelerine teslim edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da 28 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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