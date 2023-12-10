 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çorum'da 29 yaşındaki kadın eşi tarafından ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da 29 yaşındaki kadın eşi tarafından ölü bulundu

Çorum'un Akkent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayan 29 yaşındaki Güler Selvi Gergin, eşi tarafından evinin balkonunda hareketsiz bir şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum\'da 29 yaşındaki kadın eşi tarafından ölü bulundu
10.12.2023 - 08:18,
Abone Ol

Çorum'da 29 yaşındaki kadın eşi tarafından evinin balkonunda ölü bulundu.

Olay Akkent 4. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2. katında oturan 29 yaşındaki Güler Selvi Gergin, eve gelen eşi tarafından balkonda hareketsiz şekilde bulundu. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Güler Selvi Gergin'in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası savcılık talimatıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Akkent, Çorum, Olaylar, Polisiye, Soruşturma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da 29 yaşındaki kadın eşi tarafından ölü bulundu - Son Dakika


08:20
Netanyahu'nun danışmanından skandal sözler: Filistinlilerin soyulması normal, Ortadoğu'da hava gayet sıcak Netanyahu'nun danışmanından skandal sözler: Filistinlilerin soyulması normal, Ortadoğu'da hava gayet sıcak
03:06
Seyir halindeki otomobilde kız arkadaşını vurup aynı silahla intihar etti Seyir halindeki otomobilde kız arkadaşını vurup aynı silahla intihar etti
02:47
Tokat'ta kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi hayatını kaybetti Tokat'ta kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi hayatını kaybetti
23:15
ABD, İsrail'e Gazze saldırılarını sonlandırması için süre verdi ABD, İsrail'e Gazze saldırılarını sonlandırması için süre verdi
22:59
Ne diyeceği merak konusu olan Rıza Çalımbay derbi sonrası takımına ateş püskürdü Ne diyeceği merak konusu olan Rıza Çalımbay derbi sonrası takımına ateş püskürdü
22:43
Husiler'in tehdidinin ardından Netanyahu'dan Biden'a çağrı: Harekete geç Husiler'in tehdidinin ardından Netanyahu'dan Biden'a çağrı: Harekete geç
22:36
''Hak ettiler'' diyen İsmail Kartal'dan derbi sonrası oyuncularına hediye ''Hak ettiler'' diyen İsmail Kartal'dan derbi sonrası oyuncularına hediye
21:52
Beşiktaş'ı deplasmanda deviren Fenerbahçe, ezeli rakibine bir ilki yaşattı Beşiktaş'ı deplasmanda deviren Fenerbahçe, ezeli rakibine bir ilki yaşattı

Son Dakika
08:20 Netanyahu'nun danışmanından skandal sözler: Filistinlilerin soyulması normal, Ortadoğu'da hava gayet sıcak
03:06 Seyir halindeki otomobilde kız arkadaşını vurup aynı silahla intihar etti
02:47 Tokat'ta kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi hayatını kaybetti
23:15 ABD, İsrail'e Gazze saldırılarını sonlandırması için süre verdi
22:59 Ne diyeceği merak konusu olan Rıza Çalımbay derbi sonrası takımına ateş püskürdü
22:43 Husiler'in tehdidinin ardından Netanyahu'dan Biden'a çağrı: Harekete geç
22:36 ''Hak ettiler'' diyen İsmail Kartal'dan derbi sonrası oyuncularına hediye
21:52 Beşiktaş'ı deplasmanda deviren Fenerbahçe, ezeli rakibine bir ilki yaşattı
21:44 İdlib'de rejim güçleri sivilleri vurdu: 5 ölü, 38 yaralı
21:25 2 kelimelik not düştüler! Fenerbahçe'den derbi sonrası Beşiktaşlıları çıldırtan paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2023 08:41:50. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da 29 yaşındaki kadın eşi tarafından ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement