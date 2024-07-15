Çorum'da 86 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Çorum'da 86 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Çorum\'da 86 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde yaşayan 86 yaşındaki Sündüz Ü., kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, itfaiye ve polis ekipleri, yaşlı kadının evine girdiklerinde onu hareketsiz bir şekilde yerde buldu. Yapılan kontrolde Sündüz Ü.'nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

15.07.2024 08:04
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Çorum'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan 86 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sündüz Ü.'den (86) haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri, itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kapının açılması sonrası eve giren sağlık ekipleri yaşlı kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan ilk kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Sündüz Ü.'nün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonra savcılık talimatıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da 86 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

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