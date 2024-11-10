Çorum'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga - Son Dakika
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Çorum'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga

Çorum'da akraba iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti.

10.11.2024 22:33
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Çorum'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Üçdutlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olan İ.Ö. ve Metin Koçak arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö., üzerindeki silahla Koçak'a ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Metin Koçak ağır yaralandı. Olayın ardından Metin Koçak'ın yakınları İ.Ö.'yü darp etmeye başladı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılardan Metin Koçak, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, zanlı İ.Ö. ise kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Koçak, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga - Son Dakika

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