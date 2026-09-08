Çorum'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Çorum'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Çorum\'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Çorum'un Kale Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü; can kaybı veya yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar oluştu.

Çorum'da 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kale Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katındaki evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralana olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Çorum, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

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