Çorum\'da haklarında arama kararı bulunan 22 şahıs yakalandı

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Çorum'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 22 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 3 dolandırıcılık, 2 hırsızlık, 1 cinsel suçlar olmak üzere; toplamda 22 şahıs yakalandı. Ayrıca 1 kadın ve 1 erkek olmak üzere kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslardan kadın şahıs ekiplerimiz tarafından bulunurken, erkek şahsın arama çalışmalarına devam ediliyor. - ÇORUM