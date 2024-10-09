Çorum\'da Balkon\'dan Düşen Kişi Ağır Yaralandı

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Çorumda bir apartmanın 4'üncü katından düşen şahıs ağır yaralandı.

Olay, Fatih caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde H.D isimli vatandaş, binanın 4'üncü katında bulunan evinin balkonundan aşağı düşerek ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM