Çorum\'da bir tamirhanede motosiklet yangını

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Çorum'un Osmancık ilçesinde bir tamirhanede bulunan motosiklet aniden alev aldı. Yangın paniği neden olurken, alevler çevre esnafının müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Güney Mahallesi Çorum Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde faaliyet gösteren iş yerine tamir için getirilen römorklu motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yanmaya başlayan motosiklet önce iş yerinden dışarı çıkarıldı daha sonra çevredeki esnafın yangın söndürme tüpü ile söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlattı. - ÇORUM