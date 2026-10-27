Çorum’da Cumhuriyet Bayramı tedbirleri - Son Dakika
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Çorum’da Cumhuriyet Bayramı tedbirleri

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Çorum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve bisiklet turu etkinliklerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla bazı güzergahlarda araç park edilmesinin müsaade edilmeyeceği duyuruldu.

Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve bisiklet turu etkinliklerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla bazı güzergahlarda araç park edilmesinin müsaade edilmeyeceği duyuruldu.

Çorum'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yarın saat 14.30'da bisiklet turu düzenlenecek. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada etkinliğin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için Çarşamba günü saat 12.30 itibarıyla Şehitler Parkı (Başlangıç Noktası) - Gazi Caddesi - İnönü Caddesi - Kerebi Gazi Caddesi - Akşemseddin Caddesi - Necmettin Erbakan Caddesi - Tarım Caddesi - Millet Bahçesi (Bitiş) güzergahlarında araç parklarına izin verilmeyecek. Öte yandan, 29 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı ve araç kortej geçişleri için de güvenlik tedbirleri alınacak. Bu kapsamda, Perşembe günü saat 07.30 itibarıyla İnönü Caddesi ve Gazi Caddesi'nin Kadeş Barış Meydanı, Bahabey Caddesi kavşağına kadar olan güzergahlarda araç parkları yasaklanacak. Yetkililer, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına araçlarını alternatif park alanlarına yönlendirmeleri konusunda önemle ricada bulundu.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Bayramı3. SayfaÇorumSon Dakika

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