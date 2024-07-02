Çorum'da Denetimlerde 480 Araç Trafikten Men Edildi

3.Sayfa

Çorum'da yapılan denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 480 araç trafikten men edildi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükunu temin etmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 1-30 Haziran tarihleri arasında, saygısızca araç kullanarak toplumun huzur ve sükünunu bozan, gürültü çıkaran modifiyeli araçlar başta olmak üzere alkollü ve sürücü belgesiz araç kullananlar ve diğer trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik yapılan uygulamalar sonunda 68 bin 413 araç kontrol edilirken, 20 bin 954 araç ve sürücüsüne toplam 41 milyon 522 bin 429 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ayrıca 308 araca teknik değişiklikten (abartı/gürültü, modifiye, cam filmi vb.), 166 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak veya alkol cihazını üflemeyi reddetmekten, 489 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 763 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan işlem yapıldı. Uygulamalarda 7 bin 803 motosiklet kontrol edilirken, bin 21 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı. 233 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 121 okul servisi denetlenmiş 49 servis sürücüsüne fazla yolcu taşımak vb. ihlallerden, 7 araç sürücüsüne drift atmaktan, bin 206 araç sürücüsüne hatalı parktan işlem yapılırken 480 araç trafikten men edildi.

Kentte 192 yaralanmalı, 281 maddi olmak üzere toplamda 473 kaza meydana gelirken bu kazalarda 334 kişi yaralandı. - ÇORUM