Çorum\'da Doğal Gaz Patlaması: İki Bina Hariç Evler ve İşyerlerine Giriş Serbest

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Çorum Valiliği, doğal gaz patlamasının yaşandığı bölgede iki bina hariç tüm ev ve işyerlerine girilebileceğini duyurdu.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklama da, şu ifadelere yer verildi; ""3 Kasım 2024 Pazar günü ilimiz Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi üzerindeki binada meydana gelen doğalgaz patlaması ile ilgili olarak, kamuoyunun aydınlatılması kapsamında aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Güvenlik riski ve emniyet tedbirleri çerçevesinde konutlarına giremeyen vatandaşlarımız, ilimizdeki kamu misafirhanelerine yerleştirilerek her türlü ihtiyaçları karşılanmaya başlanmıştır.

Yapılan ayrıntılı değerlendirmeler neticesinde; patlamanın meydana geldiği, tamamen ağır hasarlı olan Hilal Apartmanı ve karşısında bulunan Güneşevler 9. Sokak No: 2 adresindeki Arıncı Apartmanı haricinde, olay çevresinde bulunan diğer ev ve iş yerlerine girilebileceği yönünde Valiliğimizce karar alınmış, alınan bu karar Çorum Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Ulukavak Mahallesi Muhtarlığına bildirilmiştir" - ÇORUM