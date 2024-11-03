Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 23 Yaralı

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Çorum'daki patlamada yaralananların sayısının 23'e çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum il merkezinde bulunan Hilal Apartmanı'nda meydana gelen doğalgaz patlaması sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda yaralananların sayısı ise 23'e çıktı.

Doğalgazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama ile ilgili soruşturma başlatılırken yetkili doğalgaz şirketi olan Ahlatçı Holding bünyesindeki Çorumgaz firmasından ise herhangi bir açıklama yapılmadı. - ÇORUM