Çorum'da düğünlerde silahsız eğlence denetimleri sıklaştırıldı - Son Dakika
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Çorum'da düğünlerde silahsız eğlence denetimleri sıklaştırıldı

Çorum\'da düğünlerde silahsız eğlence denetimleri sıklaştırıldı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, düğünlerde havaya ateş açılmasının önlenmesi amacıyla denetimleri arttırdı. Hafta sonu il genelindeki düğünler denetlendi, vatandaşlara bilgilendirme yapıldı ve muhtarlara eğitim verildi. Son 5 yılda 3 kişi maganda kurşunuyla hayatını kaybetti.

03.06.2024 12:55
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Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, "silahsız düğün, silahsız eğlence" sloganı ile il genelindeki düğünlerde denetimler sıklaştırıldı.

Düğün ve eğlencelerde havaya ateş açılması sebebiyle yaşanan can kayıplarının ve yaralanmaların önlenmesi amacıyla Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından "silahsız düğün, silahsız eğlence" sloganı ile denetimler arttırıldı. Ekipler tarafından hafta sonu il genelindeki düğünler denetlendi, vatandaşlara broşür dağıtılarak, bilgilendirmelerde bulunuldu. Jandarma ekipleri ayrıca il genelindeki muhtarlara eğitim verdi.

5 yılda 3 kişi maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Çorum'da son 5 yılda düğün, askere uğurlama gibi etkinliklerde açılan ateş sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Konu ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklama da, "Ülkemiz genelinde bayram, düğün, askere uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama faaliyetleri sırasında meskun mahallerde ateşli silah ile havaya ateş edilmesi nedeniyle, yaralama ve ölüm olaylarının meydana geldiği görülmektedir. Bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakaları gibi kutlama faaliyetleri sırasında kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması, istenmeyen acı olayların yaşanmasının önüne geçilmesi önem arz etmektedir. Etkinlikler sırasında ateşli silah kullanıldığında Türk Ceza Kanunu'nun 170'inci maddesinde düzenlenen "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesinde "Emre Aykırı Davranış" hükmü ile, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c ve 66'ncı maddelerine göre gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, bayram, düğün, asker uğurlama gibi kutlamalarda ateşli silah kullanıldığında, ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli yasal işlemler yerine getirilecek olup, silahla ateş edilmesi olaylarının 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Jandarma'ya bildirilmesi üzücü olayların önlenmesine büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Jandarma, Çorum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da düğünlerde silahsız eğlence denetimleri sıklaştırıldı - Son Dakika

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