Çorum\'da Elektrik Trafosunda Yangın Çıktı

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Çorum'da bir elektrik trafosunda aşırı yükleme nedeniyle çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Stad Kavşağı'nda bulunan bir elektrik trafosunda aşırı yükleme nedeniyle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi. YEDAŞ ekiplerinin bölgedeki elektrik akımını kesmesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldılar.

YEDAŞ'tan yapılan açıklamada elektrik trafosunda çıkan yangına, bölgedeki aşırı tüketime bağlı yüklenmenin neden olduğu bildirildi. - ÇORUM