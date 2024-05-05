Çorum'da Elektrik Trafosunda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Çorum'da Elektrik Trafosunda Yangın Çıktı

Çorum\'da Elektrik Trafosunda Yangın Çıktı

Çorum'da Gazi Caddesi'nde bulunan bir elektrik trafosunda aşırı yükleme nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi. YEDAŞ ekipleri elektrik akımını keserek itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesini sağladı. Yangın kontrol altına alındı.

05.05.2024 19:48
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Çorum'da bir elektrik trafosunda aşırı yükleme nedeniyle çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Stad Kavşağı'nda bulunan bir elektrik trafosunda aşırı yükleme nedeniyle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi. YEDAŞ ekiplerinin bölgedeki elektrik akımını kesmesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldılar.

YEDAŞ'tan yapılan açıklamada elektrik trafosunda çıkan yangına, bölgedeki aşırı tüketime bağlı yüklenmenin neden olduğu bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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