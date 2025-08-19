Çorum\'da Ev Yangını; Dumandan Etkilenen Ev Sahibi Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev sahibi dumandan etkilendi.

Olay, Sungurlu ilçesi Hacettepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Keyvan'a ait olduğu öğrenilen tek katlı evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleriyle, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sırasında evde bulunan Ömer Keyvan dumandan etkilendi. Keyvan'a müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM