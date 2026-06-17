Eve giren yılanı itfaiye yakaladı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir eve giren yılan itfaiye ekibi tarafından yakalayarak yerleşim yerinden uzak bir alanda doğaya saldı.

Alaca ilçesi Yıldızhan Mahallesi Azeri Sokak'ta bulunan bir eve giren yılanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alaca Belediyesi itfaiye ekibi, ev içerisinde yaptıkları çalışma neticesinde yılanı yakaladı. Yılan, yerleşim alanından uzak bir bölgede doğaya salındı. - ÇORUM