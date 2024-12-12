Çorum'da Feci Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çorum'da Feci Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonla çarpışan otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.12.2024 22:02
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Çorum'da feci kaza: Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü, 2 ölü

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonla çarpışan ve hurda yığınına dönen otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çorum-Alaca karayolu Elicek Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Nurettin Sağır idaresindeki 05 ADM 440 plakalı kamyon ile karşı şeride geçen Umut Yoldaş yönetimindeki 19 ACC 260 plakalı Toyota marka otomobil, çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kamyonet şarampole sürüklenirken otomobil ise hurda yığınına döndü. Feci kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Abdullah Yoldaş olay yerinden hayatın kaybetti.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde sıkışan iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan cesetler, Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Otomobil, Alaca, Çorum, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Feci Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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