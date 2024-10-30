Çorum'da fırında unutulan köz yangına neden oldu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Şeyh Eyüp sokak üzerinde bulunan bir fırında unutulan köz fırında bulunan odunları tutuşturdu. Fırından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında fırında maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da Fırında Köz Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?