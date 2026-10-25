Eskişehir\'de sınav kapısında olay: Geç kalan kişi, görüntü alan gazeteciye saldırdı

Eskişehir'de gireceği sınava geç kalan bir kişi, kendi hatasının acısını görevini yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinden çıkardı. Kendisini görüntüleyen muhabirin üzerine yürüyerek saldıran ve hakaretler yağdıran öfkeli şahsın o anları saniye saniye kameraya yansıdı.

KAPILAR KAPANINCA ÇILGINA DÖNDÜ

Olay, saat 10.04'te Tepebaşı ilçesi Aşağı Söğütönü Mahallesi 1528. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sınav saatini kaçırarak okula geç kalan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, kapıların kapanmasıyla birlikte büyük bir panik ve öfke yaşadı. Bu esnada sınav heyecanını ve geç kalan adayları görüntülemek için bölgede görev yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirini fark eden şahıs, bir anda çılgına döndü.

ÜZERİNE YÜRÜYÜP HAKARETLER YAĞDIRDI

Kendi gecikmesinin faturasını basın mensubuna kesmeye çalışan öfkeli şahıs, çekim yapılmasına tepki göstererek muhabirin üzerine yürüdü. Görevini yapmaya çalışan gazeteciye fiziki saldırıda bulunan şahıs, hızını alamayarak ağza alınmayacak hakaretler savurdu. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan çirkin saldırı ve hakaret anları ise saniye saniye kaydedildi.