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Çorum'da frenleri tutmayan tır elektrik direklerine çarptı - Son Dakika
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Çorum'da frenleri tutmayan tır elektrik direklerine çarptı

Çorum'da balataları ısınınca frenleri tutmayan tır, elektrik direklerini yerinden sökerek refüje çıktı. İki kişi hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Gürcistan'dan yüklediği iş makinaları ile Adana'ya gitmek üzere yola çıkan ve Çorum Çevreyolunda ısınan balatalar nedeniyle frenlerinin tutmayan tırın karıştığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çorum\'da frenleri tutmayan tır elektrik direklerine çarptı
04.01.2024 - 14:48,
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Çorum'da balataları ısınınca frenleri tutmayan tır, elektrik direklerini yerinden sökerek refüje çıktı. İki kişi hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Kaza İlim Yayma Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Şhota Zoidze yönetimindeki SS-073-00 plakalı elleçleme makinası taşıyan tırın balataları ısınınca frenleri tutmadı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, elektrik direklerine çarptıktan sonra refüje çıktı. Çok sayıda trafik sinyalizasyon lambasını yerinden söken tır orta refüjde güçlükle durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekibi ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü Şhota Zoidze ile tırda yolcu olarak bulunan Davıt Gorgoshazde, olay yerine gelen ambulans içerisinde tedavileri yapılırken, itfaiye ekipleri ısınan balatalara su tutarak soğutma işlemi gerçekleştirdi.

Gürcistan'dan yüklediği iş makinaları ile Adana'ya gitmek üzere yola çıkan ve Çorum Çevreyolunda ısınan balatalar nedeniyle frenlerinin

tutmayan tırın karıştığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı - ÇORUM

Kaynak: İHA
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Gürcistan, İtfaiye, Çorum, Ulaşım, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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