Çorum'da Genç Kadın Ailesini Rehin Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da Genç Kadın Ailesini Rehin Aldı

Çorum\'da Genç Kadın Ailesini Rehin Aldı
18.06.2026 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da 19 yaşındaki C.Y., anne ve babasını bıçakla rehin aldı, polis uzun süren çabalarla ikna etti.

Çorum'da genç kadın, tartıştığı anne ve babasını evde bıçakla rehin aldı. Eşyalara zarar verip camları kıran kadın, polis ekiplerinin uzun süren çabalarıyla ikna edildi.

Olay, Kale Mahallesi Mutlu 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki C.Y. ile anne ve babası arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine C.Y., bıçakla anne ve babasını evde rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri C.Y.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasının ardından C.Y., anne ve babasını serbest bıraktı. Ailesini serbest bıraktıktan sonra kendisini eve kilitleyen C.Y., polis ekipleri tarafından ikna edilerek evden çıkartıldı.

Olay sırasında evdeki eşyalara zarar verip camı kırdığı öğrenilen C.Y.'nin kolunda, annesinin ise elinde kesikler oluştu. Yaralılara olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kızlarıyla ilgili daha önce uzaklaştırma kararı almak istedikleri öğrenilen anne ve baba, şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti. Şüpheli C.Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Polis, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da Genç Kadın Ailesini Rehin Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek’te yürek yakan cenaze, 3 kardeş yan yana defnedildi Siverek'te yürek yakan cenaze, 3 kardeş yan yana defnedildi
Sosyal medyada tartıştıktan sonra buluşan iki grubun bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı Sosyal medyada tartıştıktan sonra buluşan iki grubun bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
“Halka“nın Samara’sı Daveigh Chase genç yaşta hayatını kaybetti "Halka"nın Samara'sı Daveigh Chase genç yaşta hayatını kaybetti
Film gibi soygun: Çalıntı iş makinesiyle ATM’yi duvardan söküp kaçtılar Film gibi soygun: Çalıntı iş makinesiyle ATM'yi duvardan söküp kaçtılar
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi Kaza sonrası acı haber geldi Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Kaza sonrası acı haber geldi
Moskova’dan Hakan Fidan’a büyük onur Moskova'dan Hakan Fidan'a büyük onur

20:06
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
19:53
70 milyon TL’lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent’ten açıklama
70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama
19:37
MGK sonrası 11 maddelik açıklamada “KKTC“ detayı
MGK sonrası 11 maddelik açıklamada "KKTC" detayı
19:03
Kulağındaki ağrının nedeni şaşkına çevirdi Doktorlar Japon böceği çıkardı
Kulağındaki ağrının nedeni şaşkına çevirdi! Doktorlar Japon böceği çıkardı
18:59
Aykut Kocaman’ın Aziz Yıldırım’dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı İpler burada kopmuş
Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı! İpler burada kopmuş
18:28
İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı
İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 20:14:28. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum'da Genç Kadın Ailesini Rehin Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.