Çorum'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklette 1'i çocuk 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklette 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

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Çorum\'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklette 1\'i çocuk 2 kişi yaralandı
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Çorum'da Gülabibey Mahallesi'nde hafif ticari araç ile üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü ile bir çocuk yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken polis inceleme başlattı.

Çorum'da hafif ticari araç ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi ile Malazgirt Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.O. idaresindeki 19 ADY 837 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile C.K. yönetimindeki 19 AFE 210 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile ismi öğrenilemeyen çocuk savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çorum'da hafif ticari araçla çarpışan motosiklette 1'i çocuk 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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