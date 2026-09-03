Çorum'da husumetli grupların bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı, 2 gözaltı - Son Dakika
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Çorum'da husumetli grupların bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı, 2 gözaltı

Çorum\'da husumetli grupların bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı, 2 gözaltı
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Çorum Yavruturna Mahallesi'nde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada A.A.A.A. yaralandı. Olaya karışan A.M.A. ve M.A.A. gözaltına alınırken, yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, olaya karışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Yavruturna Mahallesi Esnafevleri 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.A.A.A., arkadaşlarıyla birlikte önceden husumetli olduğu A.M.A. ve M.A.A.'nın yaşadığı eve gitti. Burada iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede A.A.A.A. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından A.M.A. ve M.A.A. gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Çorum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da husumetli grupların bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı, 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da husumetli grupların bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı, 2 gözaltı - Son Dakika
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