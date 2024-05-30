Çorum'da Huzur ve Güven Uygulaması: 1 Aranan Şahıs Yakalandı, 1 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da Huzur ve Güven Uygulaması: 1 Aranan Şahıs Yakalandı, 1 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Çorum\'da Huzur ve Güven Uygulaması: 1 Aranan Şahıs Yakalandı, 1 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sungurlu ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 11 umuma açık iş yeri kontrol edilirken, 420 şahıs sorgulandı. 107 araç kontrol edilen uygulamada, 1 aranan şahıs yakalandı ve 1 şüpheliye ait ruhsatsız tabanca ile 8 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, 15 kusurlu araca toplamda 18 bin 871 TL idari para cezası uygulandı.

30.05.2024 17:14
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur ve güven uygulaması yaptı.

6 ekip ve 22 personelle yapılan uygulamada, 11 umuma açık iş yeri kontrol edilirken, 6 farklı noktada yapılan sabit yol uygulamasında 420 şahıs sorgulandı.

107 aracında kontrol edildiği uygulamada, 1 aranan şahıs yakalanırken, 1 şüpheliden ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 8 adet fişek ele geçirildi.

Uygulamada ayrıca kusurlu bulunan 15 araca 18 bin 871 TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Sungurlu, Çorum, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Huzur ve Güven Uygulaması: 1 Aranan Şahıs Yakalandı, 1 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Huzur ve Güven Uygulaması: 1 Aranan Şahıs Yakalandı, 1 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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