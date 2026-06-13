Çorum\'da Kamelyada Tüfek Bulundu

Çorum'da bir apartmanın bahçesindeki kamelyada monta sarılı halde tüfek bulunması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi'nde bulundu. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir apartmanın bahçesindeki kamelyada monta sarılı halde bir tüfek olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kamelya ve çevresinde incelemlerde bulundu. Bulunan tüfek ve mont incelemelerin arıdından muhafaza altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM