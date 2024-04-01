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Çorum'da Kamyon Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Kamyon Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çorum\'da Kamyon Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çorum'un Laçin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon bir iş yerine girdi. Kazada emekli astsubay hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

01.04.2024 20:24  Güncelleme: 20:26
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Çorum'un Laçin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon bir iş yerine girdi. Kazada emekli astsubay hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, sanayi bölgesindeki bir iş yerine daldı. Kazada Amasya'nın Hamamözü ilçesinde yaşayan Oktay K. olay yerinde hayatını kaybederken, Hıdır Ç. ise ağır yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, Oktay K.'nın emekli astsubay olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Kamyon Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Kamyon Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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